Am 20. Februar 2023 eröffnen SPAR und AVIA gemeinsam den ersten 24-Stunden-Tankstellenshop ohne persönliche Bedienung. Damit ist nicht nur das Tanken rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche möglich. Die Kundschaft kann sich auch jederzeit mit Lebensmitteln, frischen Snacks und feinem Bean Tree-Kaffee eindecken. SPAR und AVIA eröffnen am Zürcher Sihlquai...

