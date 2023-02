In Hamburg wurde im Jahr 2022 auf insgesamt 659 Hektar (ha) Gemüse angebaut. Damit blieb die Anbaufläche auf dem Niveau des Vorjahres (2021: 655 ha). Die Zahl der Betriebe sank allerdings um drei Prozent auf 67 Betriebe, so das Statistikamt Nord. Bildquelle: Shutterstock.com Im Freiland sowie unter Folientunneln und in Gewächshäusern (sog. hohe begehbare...

