Share: Das Vorstandsmitglied der Bank of Japan, Naoki Tamura, hat sich zu Wort gemeldet und erklärt, die Zentralbank befinde sich derzeit an einem Punkt, an dem sie genau beobachten müsse, ob Japan einen positiven Zyklus mit steigenden Löhnen und Inflation erreichen könne. Weitere Kommentare Eine Überprüfung der Politik ist zu einem bestimmten Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...