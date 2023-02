Die Zinssorgen haben die Investoren wieder fest im Griff und sorgen auch am Schweizer Aktienmarkt für mehrheitlich negative Vorzeichen.Zürich - Die Zinssorgen haben die Investoren wieder fest im Griff und sorgen auch am Schweizer Aktienmarkt für mehrheitlich negative Vorzeichen. Die zuletzt reihenweise falkenhaften Kommentare von US-Notenbankern drückten auf die Stimmung, heisst es in einem Kommentar. Entsprechend gespannt dürften Marktteilnehmer denn auch auf das Protokoll der US-Notenbank warten, das am Abend nach dem hiesigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...