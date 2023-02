Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus."München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar weiter verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 91,1 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München mitteilte. Es ist der vierte Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. Bankvolkswirte hatten mit einer etwas stärkeren Verbesserung gerechnet und waren von einem...

