Viessmann plant, die Produktion von Stromspeichern im französischen Faulquemont wegen starker Nachfrage erheblich auszubauen. Die Stückzahlen des Vitocharge VX3 sollen sich durch Automatisierung verfünffachen. Die Viessmann Climate Solutions SE will die Produktion für den Stromspeicher Vitocharge VX3 in diesem Jahr erheblich ausweitern. Wie das Unternehmen mitteilte, will es dafür die Serienfertigung im französischen Faulquemont um zwei weitere Linien ergänzen. Durch einen höheren Automatisierungsgrad ...

