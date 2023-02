Die Aktienmärkte in Europa haben am Mittwoch ihren Korrekturkurs fortgesetzt. Damit hielt die Konsolidierung nach dem starken Jahresstart an.Paris / London - Die Aktienmärkte in Europa haben am Mittwoch ihren Korrekturkurs fortgesetzt. Damit hielt die Konsolidierung nach dem starken Jahresstart an. Der EuroStoxx 50 gab am Mittag um 0,8 Prozent auf 4216,39 Punkte nach. Auf Länderebene ging es für den französischen Cac 40 um 0,85 Prozent auf 7246,67 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 sank mit 1,2 Prozent auf 7881,89 Punkte noch etwas...

