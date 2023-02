Hauptsächlich an interessierte Vertreter:innen von Kommunen richtet sich ein Impulsseminar zu großen Solarthermieanlagen in Fern- und Nahwärmenetzen am 1. März in Köln. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt noch freie Plätze. Einen ganzen Tag lang können sich Interessierte bei der kostenlosen Präsenzveranstaltung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) intensiv über die Möglichkeiten der Solarthermienutzung in Fern- und Nahwärme informieren. Unter dem Titel "Solare Wärmenetze als eine Lösung ...

