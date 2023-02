Die Fasa AG, die durch ihre Mehrfamilienhaus-Projekte mit hohen solaren Deckungsgraden immer wieder für Schlagzeilen sorgt, hat ein neues Solarthermie-Leuchtturmprojekt in Angriff genommen. In Oberwiesenthal am Fichtelberg saniert das Chemnitzer Unternehmen das legendäre ehemalige Sporthotel "Aktivist". Im ersten Schritt der Sanierung verwandelt Fasa das zum Oberwiesenthaler Sporthotel dazugehörige Bettenhaus in ein weitgehend solar beheiztes Apartment-Haus. Mitte November 2022 wurde der Langzeitwärmespeicher ...

