Bundeswirtschaftsminister Habeck hat den Bescheid über die Zuwendung an das Reallabor "Referenzkraftwerk Lausitz" übergeben. Das Projekt hatte sich 2019 beim Ideenwettbewerb "Reallabore der Energiewende" des Ministeriums beteiligt und eine Förderzusage erhalten.Im Industriepark "Schwarze Pumpe" in Spremberg soll Ende 2025 ein Wasserstoff-Speicherkraftwerk in Betrieb gehen. Der Wasserstoff wird mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt. Das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert das Projekt mit knapp 28,4 Millionen Euro. Vor zwei Jahren kürte das Bundeswirtschaftsministerium ...

