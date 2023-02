Leipzig - Im Achtelfinale der Champions League haben sich RB Leipzig und Manchester City mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Citizens dominierten die Partie zunächst, während Leipzig kaum in die Offensive kam.



Riyad Mahrez traf in der 27. Minute für die Nordengländer trotz einer starken Leipziger Defensive. Die Sachsen fanden in der zweiten Hälfte besser ins Spiel. Josko Gvardiol erzielte den Ausgleich in der 70. Minute. Im parallel stattfindenden Achtelfinal-Hinspiel hat Inter Mailand gegen den FC Porto 1:0 gewonnen.



Die beiden Rückspiele sollen am 14. März stattfinden.

