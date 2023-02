Sich ein Jahr lang "Bester Bio-Hofladen Deutschlands" nennen dürfen - dieses Kunststück hat der Bioland-Hofladen Albertshof in Rennerod nun schon zum zweiten Mal geschafft. Der Preis "Bester Bioladen" in der Kategorie "Bester Hofladen" wurde auf der Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg verliehen. v.l....

Den vollständigen Artikel lesen ...