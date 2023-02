Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat auch den Mittwochshandel im Minus beendet. Der Leitindex ATX gab um 0,82 Prozent auf 3459,26 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen setzte sich die jüngste Konsolidierung fort. International lasteten unverändert die Sorgen vor anziehenden Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks auf den Aktienkursen. Die EZB wird trotz einer verhaltenen Konjunkturdynamik weiter an der Zinsschraube drehen. Am österreichischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Wienerberger und KapschTrafficCom in den Fokus. Der Baustoffkonzern Wienerberger hat Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr dank Kosten- und Energiemanagement spürbar gesteigert. Analysten schrieben in einer ...

