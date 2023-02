Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag nach einem freundlichen Start im frühen Handel etwas schwächer.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag nach einem freundlichen Start im frühen Handel etwas schwächer. Damit gehe die Konsolidierung unvermindert weiter, heisst es in einem Kommentar der Thurgauer Kantonalbank. Ein Ausbruch nach oben sei weiterhin nicht in Sicht. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank Fed habe keine neuen Impulse mehr gesetzt.

