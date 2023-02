Ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine sind mehrere Blue Chips der Schweizer Börse noch immer auf dem russischen Markt vertreten.Zürich - Ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine sind mehrere Blue Chips der Schweizer Börse - darunter auch die SMI-Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche - noch immer auf dem russischen Markt vertreten. Der Nahrungsmittelkonzern und die beiden Pharmariesen vereinen zusammen mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung an der Börse SIX. Nestlé habe derweil «sein Portfolio in Russland...

