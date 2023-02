Solargroßhändler BayWa re baut seine Präsenz in Österreich aus. Von dort sollen auch Kroatien und Slowenien bedient werden. Die BayWa r.e. weitet ihr Photovoltaik-Geschäft in Österreich aus. Dazu hat sie laut Unternehmensmitteilung die Tochter BayWa r.e. Solar Systems GmbH gegründet. Sie werde für den Vertrieb von Solarkomponenten am Standort Poggersdorf in Kärnten verantwortlich sein. Hintergrund sei die dynamischen Entwicklung auf dem österreichischen PV-Markt. BayWa r.e. Solar Systems investiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...