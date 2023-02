Der Projektierer Next Energy wird im Rahmen eines Stromabnahmevertrags (PPA) für Metallhändler Heraeus in Deutschland 40 MW an Photovoltaik realisieren. Der Solarstrom soll über 20 Jahre fließen. Das Edelmetall-Unternehmen Heraeus Precious Metals hat mit Next Energy die Energieversorgung über einen solaren PPA (Stromabnahmevertrag) vereinbart. Das teilten beide Unternehmen mit. Im Rhein-Main-Gebiet, in dem sich die Hauptsitze beider Unternehmen befinden, werden dadurch mehrere große Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen ...

