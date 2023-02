In Berlin hat sich die installierte Leistung der Photovoltaik innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt. Zudem sind rund 2.000 Balkonkraftwerke in Betrieb. In Berlin hat sich die Photovoltaik-Leistung innerhalb von zwei Jahren annähernd verdoppelt. Das berichtet der Netzbetreiber Stromnetz Berlin. Demnach stiegen die in der Bundershauptstadt installierten Kapazitäten bis Ende Januar 2023 auf 295 Megawatt Spitzenleistung (MWp). Sie verteilten sich ferner auf rund 15.200 Anlagen. Ende 2020 hatte die ...

