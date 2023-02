Der Genuss von Superfoods ist inzwischen kein reiner Trend mehr, sondern in vielen heimischen Haushalten bereits fest verankerter Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Dass dieser nicht immer exotisch sein muss, zeigt die Vielfalt an heimischen Lebensmitteln, die gleichfalls eine extra Portion Energie bieten. Die Auswahl regionaler Superfoods bei BILLA und BILLA PLUS überzeugte im...

Den vollständigen Artikel lesen ...