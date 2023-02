Share: China stellte einen 12-Punkte-Plan vor und rief zu einem Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine auf, nachdem es weltweit Kritik an seinem Verhältnis zu Moskau erfahren hatte. "Das vom Außenministerium in Peking am Freitag veröffentlichte Positionspapier forderte die Beendigung der Feindseligkeiten, den Schutz von Atomanlagen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...