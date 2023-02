Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse zum Wochenschluss mehrheitlich zunächst nach oben. Auf Wochensicht steuert der SMI damit auf eine leicht positive Bilanz zu.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse zum Wochenschluss mehrheitlich zunächst nach oben. Auf Wochensicht steuert der Leitindex SMI damit auf eine leicht positive Bilanz zu. Seit Ende Januar wiederum hat sich der Markt allerdings mehr oder weniger seitwärts bewegt, nachdem er in den ersten Wochen 2023 noch einen fulminanten Start ins neue Börsenjahr gesehen hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...