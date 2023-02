Die Zahl der Stellen stieg im Q4 im Vergleich zum Vorjahr um 2,3% und damit das siebte Mal in Folge. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik 5,398 Millionen Beschäftigte in der Schweiz.Neuenburg - In der Schweiz ist die Beschäftigung auch im vierten Quartal weiter gewachsen. Es wurden erneut mehr Stellen geschaffen. Auch die Aussichten zeigen weiterhin nach oben. Die Zahl der Stellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent und damit das siebte Mal in Folge. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) im vierten Quartal 5,398 Millionen Beschäftigte in der Schweiz...

