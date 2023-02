Es wurde nicht nur selektiv eine nicht repräsentative Studie herausgegriffen, sondern auch ein politisches Geschäft vor der Behandlung im Rat in ein objektiv falsches Licht gerückt."Kita-Streit um 700 Millionen Franken: sind billigere Tarife für Eltern nur Geldverschwendung? Jetzt zeigt eine wissenschaftliche Untersuchung: Günstigere Preise führen gar nicht automatisch dazu, dass Frauen ihr Erwerbspensum markant erhöhen." Mit grossem Erstaunen las ich diesen Einstieg in einen Artikel in der Luzerner und Aargauer Zeitung, der wortreich, unter Berufung auf eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...