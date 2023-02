Giovanni Gay, bislang Leiter des Privatkundengeschäfts von Union Investment, rückt ab 1. März 2023 in die Geschäftsleitung der Union Asset Management Holding AG auf.Frankfurt - Giovanni Gay (57), bislang Leiter des Privatkundengeschäfts von Union Investment und Geschäftsleiter der Union Investment Privatfonds GmbH, wird ab dem 1. März 2023 in die Geschäftsleitung der Union Asset Management Holding AG aufrücken. Benjardin Gärtner (51) wird seinerseits zum Geschäftsleiter der Union Investment Privatfonds GmbH berufen. In seiner neuen Funktion als Vorstand...

