Nyon - Im Achtelfinale der Europa League trifft der SC Freiburg auf Juventus Turin. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.



Bayer 04 Leverkusen trifft auf Ferencvaros Budapest, Union Berlin auf Royale Union Saint-Gilloise. Die weiteren ausgelosten Spielpaarungen: FC Sevilla - Fenerbahce Istanbul, Sporting Lissabon - FC Arsenal, Manchester United - Betis Sevilla, AS Rom - Real Sociedad und Schachtar Donezk - Feyenoord Rotterdam. Die Hinspiele finden am 9. März, die Rückspiele am 16. März statt.

