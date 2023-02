Share: Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 24. Februar wissen müssen: Obwohl sich der US-Dollar am Donnerstag gegenüber seinen Hauptkonkurrenten behaupten konnte, scheint er am letzten Handelstag der Woche sein bullisches Momentum verloren zu haben. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) des US Bureau of Economic Analysis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...