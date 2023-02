Der SMI gibt am Freitag 0,59 Prozent auf 11'181,77 Punkte nach.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat nach anfänglichen Kursgewinnen den letzten Handelstag der Woche doch noch recht deutlich im Minus abgeschlossen. Nach einer zunächst ruhigen Marktentwicklung rutschte der SMI mit der Publikation der privaten Konsumausgaben in den USA, dem sogenannten PCE Deflator, schliesslich klar in Minus. Der Indikator war etwas stärker als erwartet gestiegen.

