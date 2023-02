Berlin - Deutschland hat im vergangenen Jahr acht Prozent mehr Kohle importiert als 2021. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf eine vorläufige Auswertung des "Vereins der Kohleimporteure" (VDKI).



Danach wurden insgesamt 44,4 Millionen Tonnen Kohle aus dem Ausland nach Deutschland geliefert. Aus Russland kamen davon 13 Millionen Tonnen. Das entspricht einem Rückgang um 37 Prozent. Die Lieferungen aus Südafrika mit plus 278 Prozent auf 3,9 Millionen Tonnen und Kolumbien mit plus 210 Prozent auf 7,2 Millionen Tonnen besonders stark an.



Der Kohleimport aus den USA erhöhte sich im vergangenen Jahr laut VDKI um 32 Prozent auf 9,4 Millionen Tonnen und aus Australien um 15 Prozent auf 6,3 Millionen Tonnen.

