Adidas-Aktien ISIN: DE000A1EWWW0 gehören in der vergangenen Handelswoche mit knapp 5 Prozent minus zu den größten Verlierern im DAX. Nach dem Abpraller an der 200-Tage-Linie bewegt sich der Kurs volatil seitwärts und man muss den Eindruck gewinnen, dass bald irgendwas passieren muss. Unterhalb der Unterstützung wartet ein Short-Trade, der zunächst bis in den Bereich um 129,00 Euro gehen könnte und nach oben muss man den auf den passenden Einstiegskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...