Der weltweit größte Chemiekonzern BASF streicht 2.600 Stellen weltweit und reagiert auf einen Gewinneinbruch. Nahezu zwei Drittel des Stellenabbaus treffen Deutschland, wie der DAX-Konzern am Freitag mitteilte. Das Stammwerk in Ludwigshafen ist mit 700 Stellen in der Produktion betroffen. Zudem schließt BASF mehrere energiefressende Anlagen, wie z.B. für Ammoniak und ...

