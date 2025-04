USD/CAD handelt in der Nähe der 1,3900-Zone in einer engen Spanne vor dem WochenendeWidersprüchliche US-China-Zollüberschriften und widerstandsfähige Ölpreise prägen die StimmungWiderstand wird bei 1,3893 und 1,3986 gesehen, mit Unterstützung bei 1,3855Das Währungspaar USD/CAD bleibt am Freitag um die 1,3900-Zone stabil, während die Märkte frische ...

