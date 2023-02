Kiel - Am 22. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Kiel und Paderborn mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Dabei war das Remis durchaus leistungsgerecht.



Maximilian Rohr brachte Paderborn in der 31. Minute in Führung, aber nach der Pausenführung waren die Ostwestfalen dann eigentlich aktiver als im ersten Durchgang. Fabian Reese glich in der 66. Minute für die Gastgeber trotzdem verdient aus, beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss. Mit dem Unentschieden ist Paderborn auf Rang vier, Kiel auf sieben. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Kaiserslautern - Fürth 3:1, Nürnberg - Sandhausen 1:0.

