Am 12. Februar hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine Trading-Chance mit Hexagon Purus ISIN: NO0010904923 hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Seit dem Korrekturtief am 29. Dezember mit einem Kurs von 1,95 Euro hat der Wasserstoff-Wert auf dem Weg nach oben alle Widerstände aus dem Weg geräumt. Jetzt nähert ich die Aktie unter steigendem Handelsvolumen einer weiteren wichtigen Chartmarke. Gelingt der Sprung über ...

