HHLA ISIN: DE000A0S8488 hat in KW 07 Anstalten für einen Ausbruch über die 200-Tage-Linie gemacht. Wir hatten in den RuMaS Trading-Tipps am 19. Februar mit einer möglichen Trading-Chance reagiert, aber unser Einstiegskurs wurde nicht erreicht. Mit anderen Worten: Wir hatten einen Treffer ohne Gewinn. In unserer Stellungnahmen an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Beim Hamburger Hafenbetreiber sehen wir nach vorläufigen Zahlen eine charttechnische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...