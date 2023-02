Der 80-Jährige erklärte in einem Interview mit dem US-Sender ABC, im Moment nicht die Zeit für einen "ausgereiften" Wahlkampf.Washington - US-Präsident Joe Biden hat erneut deutlich gemacht, dass er bei der Präsidentenwahl 2024 noch einmal antreten möchte. «Meine Absicht (…) war von Anfang an, noch einmal anzutreten», sagte Biden in einem Interview mit dem US-Sender ABC. «Aber es gibt zu viele andere Dinge, die ich in nächster Zeit erledigen muss, bevor ich mit dem Wahlkampf anfange.» Daher sei im Moment nicht die Zeit...

