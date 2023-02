Berlin - US-Schauspieler Willem Dafoe war als Kind von der Raumfahrt fasziniert. "Die Vorstellung, dass ein Astronaut für eine gewisse Zeit in dieser kleinen, eingeschlossenen Raumkapsel lebt, hatte für mich als kleiner Junge etwas Machohaftes, Mutiges und Cooles an sich", sagte er der "Bild am Sonntag".



Er erinnere sich, dass er sich an den Wochenenden, wenn er keine Schule hatte, im Schrank eingeschlossen habe, um zu sehen, wie lange er allein bleiben konnte. Lange durchgehalten habe er allerdings nicht. "Aber der Wille war da", so Dafoe. Er finde zudem, dass es wichtig sei, zu lernen, wie man allein sein kann.



"Damit man nicht abhängig ist von dieser Welt, von der ständigen, oft zwanghaften sozialen Interaktion." In seinem neuen Film "Inside" spielt Dafoe einen Kunstdieb, der in einem Penthouse in New York eingesperrt wird.

