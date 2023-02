Auch bei anspruchsvoller Marktsituation expandiert die Bio company maßvoll weiter. So eröffneten in 2022 drei neue Märkte in Berlin, in diesem Januar zudem erstmals eine Filiale in Leipzig, weitere sollen in 2023 folgen. Insgesamt führt der Biohändler 66 Märkte, bundesweit ist er unter den BioSupermärkten die Nummer 3, in der Metropolregion Berlin-Brandenburg...

Den vollständigen Artikel lesen ...