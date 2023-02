In der außerordentlichen Plenarsitzung der Beobachtungsstelle für die Lebensmittelkette wurde die Entwicklung der Lebensmittelpreise analysiert, an der alle mit Lebensmitteln befassten Akteure, einschließlich des Branchenverbands FEPEX, teilnahmen. Bildquelle: Shutterstock.com Für den Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung ist in den kommenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...