Seit 25 Jahren unterstützt die Stiftung Innovationen mit jährlich 15 Millionen Franken - so etwa im Startup-Bereich und in der Wissenschaftskommunikation.Basel - Am 27. Februar 1998 vom Schweizer Unternehmer Heinrich Gebert gegründet, feiert die Gebert Rüf Stiftung (GRS) heute ihren runden Geburtstag. Seit 25 Jahren unterstützt sie Innovationen mit jährlich 15 Millionen Franken - so etwa im Startup-Bereich und in der Wissenschaftskommunikation. Mit gezielten Förderimpulsen macht die GRS die Schweiz innovativer, und das mit nachhaltigem Impact...

