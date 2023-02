"...darum rechne ich im Lauf des Jahres mit einem langsam nachlassenden Inflationsdruck. Das erlaubt es den Zentralbanken, ab Mitte Jahr ihre Leitzinsen nicht mehr anheben zu müssen."An den Finanzmärkten sickert die Erkenntnis ein, dass die in diesem Jahr erwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken nicht stattfinden. Hartnäckige Inflationsdaten und solide Arbeitsmärkte sind nicht das Umfeld, das eine rasche Trendwende in Richtung lockerer Geldpolitik begünstigt. Entsprechend werden die Erwartungen an die Zinsen aktuell nach oben angepasst. von Thomas Stucki, CIO St.

