Kaum ist die eine Batterie-Fabrik fertig, beginnt der Bau der neuen "Superfabrik" mit 60 GWh Kapazität. EVE Energie erklärt das mit der hohen Nachfrage. In der Stadt Jingmen in China hat der Batterie-Hersteller EVE Energy laut einer Pressemitteilung gerade die Abschnitte 6, 7, 8, und 9 seiner neuen Fertigung in Betrieb genommen. Insgesamt habe die Fabrik damit eine Kapazität von jährlich 73 GWh. Die Inbetriebnahme nutzte EVE direkt für die feierliche Grundsteinlegung zur nächsten Batterie-Fabrik ...

