Zwischen den Regionen und Branchen gibt es aber deutliche Unterschiede.Zürich - In den letzten zehn Jahren ist der Anteil an Frauen in Leitungsfunktionen von Unternehmen und in Verwaltungsräten von Schweizer Firmen leicht gestiegen. Zwischen den Regionen und Branchen gibt es aber deutliche Unterschiede. Von 2012 bis 2022 hat der Anteil an Frauen in Managementfunktionen in Unternehmen um 4 Prozentpunkte zugenommen. Konkret erhöhte sich die Frauenquote auf 27,8 von 23...

