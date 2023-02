Am Montagmittag notiert der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 1,83 Prozent im Plus bei 4255,33 Punkten.Paris / London - Nach dem jüngsten Kursrutsch haben sich Europas Börsen zu Beginn der neuen Woche wieder deutlich erholt. Am Montagmittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 1,83 Prozent im Plus bei 4255,33 Punkten, womit er einen Grossteil des Verlusts vom Freitag wettmachte. Ähnliches galt für den französischen Cac 40 , der sich um 1,59 Prozent auf 7301,27 Punkte erholte.

