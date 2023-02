Peppi Schnieper ist ein erfahrener Manager und Partner bei Bain & Company, wo er Mitglied des EMEA Financial Services und des Global Wealth- and Asset Management Leadership war.Baar - Die CC Trust Gruppe und die Chain IQ Gruppe geben gemeinsam die Ernennung von Dr. Peppi Schnieper in einer Doppelrolle als strategischer Berater des Gründers und Vorsitzenden der CC Trust Group AG, Claudio Cisullo, und als Group Chief Financial Officer und Mitglied des Global Executive Board der Chain IQ Gruppe mit Wirkung zum 1. Mai 2023 bekannt. Diese Ernennung ist Teil der langfristigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...