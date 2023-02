Etwas Unterstützung erhalte der Euro von den weiter steigenden Kapitalmarktzinsen, heisst es am Markt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinem tiefsten Stand seit Anfang Januar erholt. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen noch bis auf 1,0533 US-Dollar zurückgefallen war, kostet sie am Mittag 1,0560 Dollar. Das Euro/Franken-Paar hält sich dagegen auch weiterhin stabil über der 0,99er-Marke und geht aktuell zu 0,9931 um. Das Dollar/

Den vollständigen Artikel lesen ...