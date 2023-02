Olivier Perrin tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Klaus Affholderbach an, der das Unternehmen nach mehr als 20 Jahren verlässt.Genf - Der Verwaltungsrat von Skyguide hat Olivier Perrin zum neuen Chief Safety & Security Officer (CSO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Skyguide ernannt. Perrin tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Klaus Affholderbach an, der das Unternehmen nach mehr als 20 Jahren verlässt, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Olivier Perrin wird ab 1. Juli 2023 als neuer Chief Safety...

