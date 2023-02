Bis Börsenschluss rückt der Leitindex um 0,34 Prozent auf 11'219,93 Punkte vor.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach der mit roten Vorzeichen beendeten Vorwoche am Montag mit viel Schwung gestartet. Dieser liess allerdings nach, je länger der Handel dauerte, und unter dem Druck der Abgaben von Novartis und Roche verblieb zu Handelsende ein eher bescheidenes Plus im Leitindex SMI. Der Grossteil der an der Schweizer Börse gehandelten Papiere, vor allem Zykliker und...

