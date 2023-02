Nach einem erfreulichen Start in die neue Börsenwoche hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial die anfänglichen Gewinne überwiegend wieder abgegeben.New York- Nach einem erfreulichen Start in die neue Börsenwoche hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial die anfänglichen Gewinne überwiegend wieder abgegeben. Im späten Handel am Montag drehte der Dow sogar kurzzeitig ins Minus. Zur Schlussglocke stand für den Index dann ein Plus von 0,22 Prozent auf 32'889,09 Punkte zu Buche. Das Aktiengeschäft verlief ohne grössere Impulse in ruhigen Bahnen.

