Nachdem bereits am deutschen Markt der Montag dazu benutzt worden war, die zum Teil deutlichen Abverkäufe vom Freitag wieder einzusammeln, setzte sich dies auch an der Wall Street fort. Die Gegenbewegung kam nach der schlechtesten Woche in diesem Jahr, wobei auch etwas Unterstützung vom Anleihenmarkt kam, wo sich die Renditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...