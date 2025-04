Die Tesla-Aktie stand am Montag erneut unter Druck. Analyst Dan Ives von Wedbush Securities warnte vor den Quartalszahlen am Dienstag vor einem "Code-Red-Moment". Auch Wells Fargo äußerte sich skeptisch.Die Geschäftszahlen von Tesla werden am Dienstag nach US-Börsenschluss zeigen, wie sich der Rückgang der Auslieferungen in den vergangenen Monaten auf die Finanzen des Elektroauto-Herstellers auswirkte. Tesla brachte von Januar bis März rund 13 Prozent weniger Autos zu Käufern als ein Jahr zuvor.Marktexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...